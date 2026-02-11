Chingotto y Galán avanzaron otra ronda en Arabia Saudita | Infoeme
Miércoles 11 de Febrero 2026 - 23:24hs
18°
Miércoles 11 de Febrero 2026 - 23:24hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 11 de Febrero de 2026 | 22:54

Chingotto y Galán avanzaron otra ronda en Arabia Saudita

En el tercer día del cuadro principal del primer torneo del año, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su segundo triunfo.

Foto: Premier Pádel

Premier Pádel sigue adelante con el P1 de Arabia Saudita, el primer torneo de la temporada y en los Octavos de Final, hubo festejo para el olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en 1:02 minutos, a Javier García y Javier Barahona en la pista central del Pádel Rush Arena de Riad. Fue por 6/3 y 6/2 para avanzar a las ocho mejores parejas del certamen.

 

La “Chingalán”, en la instancia de Cuartos de Final, cruzará ante Javier Garrido y Lucas Bergamini en el primer partido masculino de la jornada del jueves.

 

