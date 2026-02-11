Chingotto y Galán avanzaron otra ronda en Arabia Saudita

Premier Pádel sigue adelante con el P1 de Arabia Saudita, el primer torneo de la temporada y en los Octavos de Final, hubo festejo para el olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron, en 1:02 minutos, a Javier García y Javier Barahona en la pista central del Pádel Rush Arena de Riad. Fue por 6/3 y 6/2 para avanzar a las ocho mejores parejas del certamen.

La “Chingalán”, en la instancia de Cuartos de Final, cruzará ante Javier Garrido y Lucas Bergamini en el primer partido masculino de la jornada del jueves.