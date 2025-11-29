Liga Pre-Federal: Racing ganó y forzó el desempate

Racing logró la victoria que necesitaba para seguir con chances de ascenso a la Liga Federal.

El “Chaira” venció 80 a 67 a Deportivo Sarmiento y logró empardar la serie de Reclasificación. Jeffrey Merchant con 18 puntos fue el máximo anotador.

El equipo dirigido por Matías Orlando logró revertir una primera mitad en desventaja y con mucha presión y generar pérdidas rivales, logró dar vuelta el resultado en el complemento.

Había arrancado bien el juego para el equipo de Coronel Suárez que se puso en ventaja con conversiones de tres puntos, pero no lo logró sostener en la segunda parte la efectividad y perdió la ventaja que en algún momento llegó a ser de una decena.

El elenco racinguista pasó en el tercer parcial al frente por primera vez y no volvió a ceder y con el correr de los minutos logró ir ampliando la diferencia para asegurar la victoria antes del final.

El tercer y definitorio partido de la serie será en la noche del sábado.

Síntesis Racing – Sarmiento:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitros: Casalot, N. y Szcechenyi, A.

Racing (80): Vázquez (8), Risso (11), Larregina (0), Ciuffetelli (8), Mondino (7) -FI- Merchant (18), Yaben (16), D´Alessio (1), Pietrafesa (11). DT- Matías Orlando

Sarmiento (67): Rincón (16), Verdechia (6), Sciamanna (21), Delgado (17), Marsal (3) -FI- López (0), Carricajo (2), Ger (0), Ferreyra Ibarra (0), Zalacain (2). DT- Denis Casalino

Parciales: 16 – 22; 39 – 40; 60 – 56 y 80 – 67