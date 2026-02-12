Pases Libres Multimodal disponibles para su retiro en la Dirección Municipal de Discapacidad

La Dirección de Discapacidad recordó a aquellas personas que aún no han retirado su Pase Libre Multimodal, que pueden acercarse a la Dirección de Discapacidad, Las Heras 5398, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicarse a los tel.: 428333-15300138.

Para confirmar si su pase es uno de los que se encuentra disponible para su retiro, puede consultar el estado de su trámite de forma online desde el sitio web oficial – clic aquí – con número de documento.

El Pase Libre Multimodal es una credencial emitida por la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que permite el acceso a la gratuidad en el transporte público a todas aquellas personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la Credencial INCUCAI/CUCAIBA dentro de la provincia de Buenos Aires.

Cómo realizar el trámite

Se gestiona íntegramente de forma online a través de la plataforma oficial del Ministerio de Transporte. Una vez en la página, deberá completar el formulario digital con la información y la documentación requerida.

Es fundamental que proporcione un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos. Estos datos serán utilizados para las comunicaciones referentes a su trámite y pueden corresponder al solicitante, a un familiar o a un tutor responsable.

Deberá adjuntar las siguientes imágenes, claras y legibles:

Una foto 4×4 (con fondo blanco o gris. Puede ser la imagen del DNI ampliada).

Imagen del frente de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Imagen del dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Imagen del frente de su Certificado Único de Discapacidad (CUD), en caso de que su solicitud corresponda a “Persona con Discapacidad”, o credencial de INCUCAI (personas trasplantadas).

La entrega del Pase Libre Multimodal es descentralizada en los municipios. En el caso de Olavarría, las credenciales se retiran en la Dirección de Discapacidad.