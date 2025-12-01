La Escuela Municipal de Música “Hnos. Rossi” realizó su muestra de fin de año

En el marco del cierre de año de diversas actividades municipales, la Escuela de Música “Hnos. Rossi” tuvo su muestra de fin de ciclo el pasado viernes 28 de noviembre. A sala llena, hubo presentaciones de distintos instrumentos.

En una tarde llena de música, la muestra convocó a familiares, amigos y aficionados del arte a disfrutar de los avances aprendidos por los alumnos y alumnas de batería, canto, piano, guitarra, violín, bajo, entre otros instrumentos de cuerda y viento.

La Escuela Municipal de Música “Hnos. Rossi” cierra así un año en el que concurrieron más de 300 personas, estrenando su sede de Cnel. Suárez 2924 y recibiendo nuevos instrumentos luego de una gestión realizada por el Intendente Maximiliano Wesner a través de la Fundación Banco Provincia.