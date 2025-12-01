Cuáles son los feriados de diciembre y cómo queda el último fin de semana largo del año

El calendario de diciembre 2025 llega con dos feriados nacionales y un nuevo fin de semana largo que marcará el cierre del año turístico en Argentina. Las fechas forman parte del esquema de feriados fijado por el Gobierno Nacional en el Decreto 1027/2024 y se combinan para ofrecer una de las últimas oportunidades de descanso antes de las fiestas.

Feriados inamovibles de diciembre

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Ambos son feriados nacionales, por lo que rigen las normas habituales del descanso dominical. Los trabajadores convocados a prestar servicios deben percibir el pago doble correspondiente, según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El último fin de semana largo del año

Diciembre 2025 contará con un único fin de semana extendido:

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: feriado por la Inmaculada Concepción.

Esta combinación ofrece tres días consecutivos de descanso que suelen generar un fuerte movimiento turístico, especialmente hacia destinos cordilleranos, sierras centrales y balnearios que anticipan la temporada de verano. Se trata, además, del último fin de semana largo del año.

Cómo se trabaja y cómo se paga

Por tratarse de feriados nacionales, quienes no trabajan ese día deben igualmente percibir el salario normal. En caso de realizar tareas, corresponde remuneración doble, sin distinción por actividad.

Diciembre no incluye días no laborables con fines turísticos, por lo que la única fecha con impacto en la actividad laboral y turística es la del 8 de diciembre, que configura el fin de semana largo mencionado.