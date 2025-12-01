Habilitan el sistema digital que centraliza los pagos de trámites automotores | Infoeme
Habilitan el sistema digital que centraliza los pagos de trámites automotores

El sistema de Ventanilla Única de Pago Registral Automotor había sido dilatado a fines de octubre por demoras en las distintas jurisdicciones.

El Gobierno nacional oficializó el estreno de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA) mediante la disposición 832/2025. A partir de ahora, los pagos relacionados con la radicación, transferencia y registro de automotores en todo el país podrán concretarse a través de una única plataforma digital.

La medida avanzó luego de que se aprobaran los requerimientos técnicos y procedimientos para que las jurisdicciones provinciales, municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lograran la integración plena de sus sistemas con el VUPRA.

La iniciativa se enmarcó en el proceso de modernización que promueve servicios más ágiles y simplificados para los usuarios, a partir de una plataforma digital única para concentrar trámites como el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación o transferencia de dominio, impuestos de sellos y multas por infracciones de tránsito.

Hasta ahora, realizar trámites automotores implicaba múltiples pasos: visitas a registros, pagos en distintos organismos y muchas veces duplicación de gestiones. Con VUPRA, ese proceso se reduce a una sola instancia digital.

El sistema es de uso obligatorio: quien realice trámites de radicación, transferencia o registro deberá utilizarlo. Además, la normativa fija un cuadro tarifario según modalidad de pago, tiempo de acreditación y comisiones correspondientes.

Los interesados deberán presentar un “Formulario de Solicitud de Adhesión” a través de la plataforma de trámites en línea del Estado (TAD), conforme lo establece la reglamentación.

