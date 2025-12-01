Organizan distintas actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad | Infoeme
Lunes 01 de Diciembre 2025
Lunes 01 de Diciembre 2025
 comunidad
 1 de Diciembre de 2025

Organizan distintas actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Se desarrollarán los días 2 y 3 de diciembre, en el Centro Cultural Municipal San José. Habrá charlas, talleres, conversatorio y muestras.

En el marco del Día Internacional de las Personas Con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, se llevarán a cabo dos jornadas con múltiples propuestas y actividades, que tendrán como sede el Centro Cultural Municipal “San José”, con charlas, talleres, conversatorios y la muestra anual de la Escuela Artística Integrada.

 El programa de propuestas es coordinado desde la Dirección de Personas con Discapacidad del Municipio, en corresponsabilidad y articulación con distintas áreas municipales.

La actividad se iniciará el martes 2 de diciembre, desde las 9:30, con el cierre anual de la Escuela Artística Integrada, la cual incluirá la Muestra de Taller de Teatro con la obra “El colectivo”, la muestra estática del taller de plástica y tridimensión y la muestra de danza con expresión corporal y danzas folklóricas. Además, se contará con un baile de cierre.

 La propuesta continuará el miércoles 3 de diciembre, en la sala auditorio, donde se llevará a cabo el Conversatorio “Derechos sexuales y Discapacidad: diálogos para transformar”. Será a partir de las 9 horas, destinado a equipos de instituciones que trabajan la temática. Personas interesadas deberán anotarse previamente a través del formulario de inscripción al que se accede haciendo click aquí.

A la par, en Sala 5, desde las 9:30 se llevará a cabo un taller para personas mayores que estará a cargo de Talleres Protegidos de Olavarría.

Por último, a las 10:30, se realizará la charla abierta a la comunidad “Convivir con la diversidad”. También cuenta con inscripción previa, por lo que se invita a completar el siguiente formulario online. La propuesta es abierta a toda la comunidad.

