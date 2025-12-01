FACSO obtiene reconocimiento oficial y validez nacional para su Doctorado en Ciencias Sociales

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) celebra un logro institucional histórico: el Doctorado en Ciencias Sociales obtuvo el reconocimiento oficial provisorio y validez nacional de su título, otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano), mediante la disposición emitida el pasado 3 de octubre.

Este hito consolida a la FACSO como un actor académico de referencia en la formación doctoral en ciencias sociales, que amplía y fortalece su oferta de postgrado e impulsa el desarrollo de la investigación y la producción científica en la región y en el país.

La nueva carrera de postgrado de FACSO fue creada el 29 de noviembre de 2023 (Res. de Consejo Superior de la UNCPBA N° 8926/23), a partir del trabajo de una comisión ad hoc a cargo de la redacción del plan de estudios y reglamentos, coordinada por la Dra. María Luz Endere y conformada por la Dra. Constanza Caffarelli, la Dra. Mónica Cohendoz, la Dra. María Vanesa Giacomasso, el Dr. Juan Pablo Matta, el TGU Marcos Rodríguez y la Dra. Ana Viscaino.

Cabe destacar que, en octubre de 2024, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) emitió el dictamen por el cual recomendaba a la Dirección Nacional de Gestión Universitaria que otorgara el reconocimiento oficial provisorio de su título a la carrera.

A partir de la obtención de este reconocimiento oficial, la Facultad de Ciencias Sociales se encuentra en condiciones de abrir la inscripción al Doctorado, formalmente incorporado ya al sistema universitario argentino como una propuesta de calidad, con aval nacional y valor académico pleno. Dicha inscripción se desarrollará entre el 3 de diciembre de 2025 y el 16 de marzo de 2026. Las actividades se iniciarán en abril de 2026.

Un doctorado con perspectiva interdisciplinaria y mirada contemporánea

El Doctorado en Ciencias Sociales apunta a la construcción de un diálogo interdisciplinar que contemple los aportes de miradas teórico-metodológicas diversas y enriquezca el abordaje de los problemas de interés para el campo de las Ciencias Sociales.

Ofrece una actualización de las diferentes disciplinas que conforman las ciencias sociales a través de sus debates contemporáneos y de aquellos que profundicen en el análisis de temáticas que atraviesan diferentes marcos teóricos. Asimismo brinda la posibilidad de insertar los trabajos de tesis en las áreas de investigación de la UNICEN en lo referido a problemáticas socioculturales, sociopolíticas y sociohistóricas.

Esta carrera se desarrollará a través de un plan de estudios semiestructurado que se organiza de acuerdo a dos ejes: uno troncal con actividades curriculares obligatorias comunes (dos cursos y dos talleres) y otro optativo, que consta de cuatro cursos. Se requerirá completar otras actividades académicas como la participación en los encuentros anuales denominados “Avances de investigación”. Se dictará bajo la modalidad presencial remota.

La planta docente está integrada por 33 doctores/as con antecedentes en docencia e investigación, de los cuales 17 son docentes de la UNICEN y 13 de ellos/as de FACSO. Se sumarán en el futuro docentes invitados/as.

El Doctorado tiene como objetivo formar doctores/doctoras con una perspectiva interdisciplinaria en investigación de problemáticas sociales a nivel local, regional, nacional e internacional, con capacidad para: a) Producir conocimientos originales de carácter teórico, empírico y/o metodológico en el campo de las ciencias sociales. b) Formular, desarrollar y evaluar proyectos y trabajos de investigación de carácter interdisciplinario. C) Formar equipos de investigación y recursos humanos orientados al estudio de problemáticas sociales. d) Contribuir a la actualización docente, a partir de las distintas perspectivas teóricas, analíticas y metodológicas de las ciencias sociales.

La nueva propuesta de postgrado de la FACSO se suma al Doctorado en Arqueología, con 20 años de trayectoria, y a la Maestría en Antropología Social, creada en el año 2015. En ese marco, el Doctorado en Ciencias Sociales cubre un área de vacancia en nuestra facultad y en nuestra universidad.