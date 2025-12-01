Tras la suspensión, este domingo Loma Negra celebrará su 122º Aniversario | Infoeme
Tras la suspensión, este domingo Loma Negra celebrará su 122º Aniversario

El Municipio compartió el cronograma de actividades de cara los festejos de la localidad en el marco de una nueva celebración de aniversario.

Foto Archivo 2024

Tras la suspensión a mediados de noviembre, el Municipio invitó a la comunidad a celebrar el 122° aniversario de Loma Negra este domingo 7 de diciembre en la Plaza Libertad de la localidad con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas

Según detallaron, el evento iniciará a las 14 horas, organizado de manera conjunta desde el Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra, Casa de la Cultura y Turismo de Loma Negra e instituciones de la localidad.

El acto protocolar se realizará a las 18 en el que se realizará el tradicional corte de la torta de cumpleaños y entrega de reconocimientos mientras que el desfile comenzará alrededor de las 19.

A la par, durante toda la jornada se contará con la participación artesanos y emprendedores, quienes también dispondrán sus productos en distintos espacios de la plaza Libertad.

Las presentaciones musicales y artísticas iniciarán desde las 14:30 con el siguiente cronograma:

14:30 horas: Los de Ahora

15:40 horas: Grupo 100% Salay

16:00 horas: Mago Eddy

16:50 horas: Los Chuma

17:40 horas: Verano Dorado Dance

17:50 horas: Danza recreativa Sibila Loma Negra

18.40 horas: Caporales Sangre Morena

19:30 horas: Rock Gocella Nicolás

20:15 horas: Cumbia El Bloke

21:00 horas: La Roland

