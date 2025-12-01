Tras la suspensión, este domingo Loma Negra celebrará su 122º Aniversario

Tras la suspensión a mediados de noviembre, el Municipio invitó a la comunidad a celebrar el 122° aniversario de Loma Negra este domingo 7 de diciembre en la Plaza Libertad de la localidad con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas.
Según detallaron, el evento iniciará a las 14 horas, organizado de manera conjunta desde el Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra, Casa de la Cultura y Turismo de Loma Negra e instituciones de la localidad.
El acto protocolar se realizará a las 18 en el que se realizará el tradicional corte de la torta de cumpleaños y entrega de reconocimientos mientras que el desfile comenzará alrededor de las 19.
A la par, durante toda la jornada se contará con la participación artesanos y emprendedores, quienes también dispondrán sus productos en distintos espacios de la plaza Libertad.
Las presentaciones musicales y artísticas iniciarán desde las 14:30 con el siguiente cronograma:
14:30 horas: Los de Ahora
15:40 horas: Grupo 100% Salay
16:00 horas: Mago Eddy
16:50 horas: Los Chuma
17:40 horas: Verano Dorado Dance
17:50 horas: Danza recreativa Sibila Loma Negra
18.40 horas: Caporales Sangre Morena
19:30 horas: Rock Gocella Nicolás
20:15 horas: Cumbia El Bloke
21:00 horas: La Roland