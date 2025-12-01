Desde este lunes el Museo Municipal de las Ciencias tiene nuevo horario | Infoeme
Desde este lunes el Museo Municipal de las Ciencias tiene nuevo horario

A partir de este lunes 1 de noviembre la institución funcionará con un nuevo horario de cara a la llegada del verano. 

El Municipio informó que a partir de este lunes 1º de diciembre el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti” ubicado en el Polo Educativo y Recreativo La Máxima, tendrá un a nuevo horario

Según detallaron, la institución abrirá sus puertas de martes a viernes de 8 a 14, mientras que los sábados, domingos y feriados lo hará de 18 a 20.

El Museo cuenta con actividades para toda la familia y también lleva a cabo una programación específica para instituciones educativas, de esta manera se convierte en un espacio educativo interactivo, promotor de la cultura científica, basado en la divulgación de las ciencias.

