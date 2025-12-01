Jubilados: oficializan el pago del bono de hasta $70 mil para diciembre | Infoeme
Jubilados: oficializan el pago del bono de hasta $70 mil para diciembre

La suma se acreditará automáticamente junto a los haberes de este mes, en el que también percibirán el aguinaldo.

Tras el aumento del 2,34% en los haberes mínimo y máximo vinculado con el índice de inflación de octubre que informó el Indec, el Gobierno oficializó la continuidad del pago del bono extraordinario previsional de hasta $70 mil para jubilados y pensionados en diciembre, mes en el que también percibirán el aguinaldo.

Lo hizo a través del Decreto 848/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo volvió a mencionar en los considerandos de la medida a la Ley N° 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria, que comenzó a aplicarse en marzo de 2021.

 

¿Quiénes Cobran el Bono de $70.000?

Este refuerzo, que está congelado desde marzo de 2024 sin ajuste por inflación o movilidad, abarca a beneficiarios del sistema previsional contributivo y no contributivo, incluyendo:

  • Jubilados del régimen general
  • Pensiones no contributivas (invalidez, vejez y maternidad de siete hijos o más)
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación
  • Regímenes especiales

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Pensiones no contributivas en diciembre 2025

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56
  • PNC madre de siete hijos: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo = $ 581.319,38

Jubilaciones y PUAM en diciembre 2025

  • Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38
  • Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo = $ 3.440.695,38
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo = $ 479.055,5 (DIB)

