Jubilados: oficializan el pago del bono de hasta $70 mil para diciembre

Tras elvinculado con el índice de inflación de octubre que informó el Indec, el Gobierno oficializó la continuidad del pago delprevisional de, mes en el que también percibirán el

Lo hizo a través del Decreto 848/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, donde el Ejecutivo volvió a mencionar en los considerandos de la medida a la Ley N° 27.609 de Índice de Movilidad Jubilatoria, que comenzó a aplicarse en marzo de 2021.

¿Quiénes Cobran el Bono de $70.000?

Este refuerzo, que está congelado desde marzo de 2024 sin ajuste por inflación o movilidad, abarca a beneficiarios del sistema previsional contributivo y no contributivo, incluyendo:

Jubilados del régimen general

Pensiones no contributivas (invalidez, vejez y maternidad de siete hijos o más)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación

Regímenes especiales

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Pensiones no contributivas en diciembre 2025

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

PNC madre de siete hijos: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo = $ 581.319,38

Jubilaciones y PUAM en diciembre 2025

Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo = $ 3.440.695,38