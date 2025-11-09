Chingotto y Galán levantaron su tercer título seguido y son campeones del mundo | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 18:14hs
Domingo 09 de Noviembre 2025 - 18:14hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 9 de Noviembre de 2025 | 18:09

Chingotto y Galán levantaron su tercer título seguido y son campeones del mundo

En Kuwait, Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones de la Copa del Mundo, levantaron su tercer título seguido y dejaron la definición de la temporada abierta.

Fotos: Prensa FIP

La Copa del Mundo organizada por la Federación Internacional de Pádel tuvo una vibrante definición en la jornada dominical y fue con festejo para la pareja del olavarriense y el madrileño.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán vencieron por 2-6, 7-5 y 6-2 a Agustín Tapia y Arturo Coello en una final vibrante en Kuwait.

 

 

Con un Galán imperial y un Chingotto perfecto en la construcción del punto, se quedaron con el título de campeones del mundo y siguen en la lucha por el número uno del ranking FIP de cara al final del 2025.

 

La "Chingalán" sumó entonces su octavo título en la temporada que reúne a los mejores jugadores de pádel del mundo.

 

