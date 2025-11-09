Chingotto y Galán levantaron su tercer título seguido y son campeones del mundo

La Copa del Mundo organizada por la Federación Internacional de Pádel tuvo una vibrante definición en la jornada dominical y fue con festejo para la pareja del olavarriense y el madrileño.

Federico Chingotto y Alejandro Galán vencieron por 2-6, 7-5 y 6-2 a Agustín Tapia y Arturo Coello en una final vibrante en Kuwait.

Con un Galán imperial y un Chingotto perfecto en la construcción del punto, se quedaron con el título de campeones del mundo y siguen en la lucha por el número uno del ranking FIP de cara al final del 2025.

La "Chingalán" sumó entonces su octavo título en la temporada que reúne a los mejores jugadores de pádel del mundo.