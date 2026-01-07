San Martín: Encontraron a una recién nacida en un tacho de basura | Infoeme
Miércoles 07 de Enero 2026 - 22:16hs
18°
Miércoles 07 de Enero 2026 - 22:16hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  comunidad
 - 7 de Enero de 2026 | 19:27

San Martín: Encontraron a una recién nacida en un tacho de basura

Es prematura, nació de 36 semanas por parto natural casero y el cordón umbilical fue cortado artesanalmente.

Una beba recién nacida prematura fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, aunque la menor se encuentra estable, continúa en Terapia Intensiva de Neonatología ya que nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la pequeña fue encontrada en la avenida Riobamba al 2300, sin ropa por lo que la trasladaron de manera inmediata por un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.

La profesional de la salud informó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1.890 gramos y clínicamente estable.

La misma médica consideró que el parto fue natural y domiciliario, así como estimó el horario de nacimiento cerca de las 5.00 y allí se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.__IP__

El personal médico nombró a la beba como “Verónica”, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles 7 de enero.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME