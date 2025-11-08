Golf: el Campeonato del Club Match Play: tiene a los mejores ocho en Primera 

En el campo de golf del Club Estudiantes dieron comienzo los octavos de final de Primera Categoría y los cuartos de final de Segunda y Tercera.
Resultados y cruces:
Octavos Primera Categoría:
Alberto Duarte a Marcelo Fabbi: 4 arriba y 2 por jugar
Néstor Leiva a Raúl Bidé: 5 arriba y 4 por jugar
Juan Manuel García Pinto a Mauricio Curiel: 8 arriba y 7 por jugar
Bernardo Ressia a José Francisco Melo: 2 arriba y 1 por jugar
Conrado González Pini a Marcos Ferreira: 7 arriba y 6 por jugar
Matías Armendano a Federico González: 2 arriba
Walter Francisco Vega a Esteban González: 1 arriba
Juan Ignacio Messineo a Tomás Bologna: 7 arriba y 6 por jugar
Cruces de mañana domingo – Cuartos de final:
Duarte vs Leiva
García Pinto vs Ressia
González vs Armendano
Vega vs Messineo
Cuartos Segunda Categoría:
Hernán Carroze a José González: 3 arriba y 1 por jugar
Antonio Da Silva a Hernán Arroyo: Hoyo 19
Francisco Arenas a Lucas Pagano: 4 arriba y 3 por jugar
Ramiro Derdoy a Walter Gelso: Hoyo 22
Cruces de mañana domingo – Semifinales:
Carroze vs Da Silva
Arenas vs Derdoy
Cuartos Tercera Categoría:
Julio López a Felipe Arenas: 4 arriba y 2 por jugar
Ricardo Grasselli a Fabián Pirola: 1 arriba
Gustavo Belachur a Hugo Montero: 4 arriba y 3 por jugar
Martín Arregui a Antonio Álvarez: 5 arriba y 4 por jugar
Cruces de mañana domingo – Semifinales:
López vs Grasselli
Belachur vs Arregui
A la par, hubo un Medal Play 18 hoyos para quienes no juegan el Campeonato del Club donde el ganador fue Martiniano Díaz Oviedo con 70 golpes, en desempate automático con José Lamas quien también hizo 70 golpes, y tercero terminó Rafel Miccio con 71 golpes.
Fuente: prensa CAE