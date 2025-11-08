Golf: el Campeonato del Club Match Play: tiene a los mejores ocho en Primera  | Infoeme
Domingo 09 de Noviembre 2025
Olavarría
 8 de Noviembre de 2025

Golf: el Campeonato del Club Match Play: tiene a los mejores ocho en Primera 

En un sábado espectacular en cuanto al clima, comenzó a disputarse uno de los Torneos más esperados por todos como lo es el Campeonato del Club Match Play.

En el campo de golf del Club Estudiantes dieron comienzo los octavos de final de Primera Categoría y los cuartos de final de Segunda y Tercera. 

 

Resultados y cruces:

Octavos Primera Categoría:

Alberto Duarte a Marcelo Fabbi: 4 arriba y 2 por jugar

Néstor Leiva a Raúl Bidé: 5 arriba y 4 por jugar

Juan Manuel García Pinto a Mauricio Curiel: 8 arriba y 7 por jugar

Bernardo Ressia a José Francisco Melo: 2 arriba y 1 por jugar

Conrado González Pini a Marcos Ferreira: 7 arriba y 6 por jugar

Matías Armendano a Federico González: 2 arriba

Walter Francisco Vega a Esteban González: 1 arriba

Juan Ignacio Messineo a Tomás Bologna: 7 arriba y 6 por jugar

 

Cruces de mañana domingo – Cuartos de final:

Duarte vs Leiva

García Pinto vs Ressia

González vs Armendano

Vega vs Messineo

 

Cuartos Segunda Categoría:

Hernán Carroze a José González: 3 arriba y 1 por jugar

Antonio Da Silva a Hernán Arroyo: Hoyo 19

Francisco Arenas a Lucas Pagano: 4 arriba y 3 por jugar

Ramiro Derdoy a Walter Gelso: Hoyo 22

 

Cruces de mañana domingo – Semifinales:

Carroze vs Da Silva

Arenas vs Derdoy

 

Cuartos Tercera Categoría:

Julio López a Felipe Arenas: 4 arriba y 2 por jugar

Ricardo Grasselli a Fabián Pirola: 1 arriba

Gustavo Belachur a Hugo Montero: 4 arriba y 3 por jugar

Martín Arregui a Antonio Álvarez: 5 arriba y 4 por jugar

 

Cruces de mañana domingo – Semifinales:

López vs Grasselli

Belachur vs Arregui

 

A la par, hubo un Medal Play 18 hoyos para quienes no juegan el Campeonato del Club donde el ganador fue Martiniano Díaz Oviedo con 70 golpes, en desempate automático con José Lamas quien también hizo 70 golpes, y tercero terminó Rafel Miccio con 71 golpes.

 

Fuente: prensa CAE

