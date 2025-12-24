Despedida con título: Andrea Serri, también dejó la actividad

Maximiliano Gargalione y Leandro Castarés anunciaron su retiro tras la disputa de la Final del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”, pero en horas del mediodía también fue el último partido de Andrea Serri.

La arquera de Municipales de 46 años cerró su carrera de la mejor manera ya fue gran protagonista del campeonato anual que logró el equipo del sindicato.

A través de las redes sociales, la entidad emitió un comunicado anunciando el retiro de una de las jugadoras más destacadas del ámbito local.

El comunicado: “El domingo no fue un día más. Era el día que había elegido para colgar los guantes después de haber dado tanto.

Por el equipo. Por el grupo. Por nuestro Club. Por el fútbol femenino de Olavarría.

Y el cierre no podría haber sido más justo porque se fue campeona, en gran nivel individual y con el arco en cero. Como todo arquero soñaría.

Andrea Serris se retiró del fútbol después de levantar con sus compañeras Municipales la Copa de campeonas absolutas de la temporada 2025.

Desde el Club Social y Deportivo Municipales te decimos GRACIAS”.