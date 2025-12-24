Mesa adentro o afuera: cómo estará el tiempo en esta Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que aunque la jornada de este miércoles comenzó con alerta por tormentas y precipitaciones, para esta noche buena y navidad se espera que mejore el tiempo: cielo nublado y 20°C.

En las primeras horas de este miércoles se vieron precipitaciones aisladas y el SMN emitió un alerta amartillo por tormentas para la mañana, aunque el pronóstico indica que para la tarde habrá una probabilidad del 40% de chaparrones. La temperatura máxima estimada será de 31°C.

En tanto, de cara a los preparativos de noche buena y navidad, en horas de la noche el cielo estará nublado con una temperatura estimada de 19°C.

La constante durante la jornada serán las fuertes ráfagas de hasta 50 km/h que en la noche vendrán del sureste y el viento será de entre 23 y 31 km/h.