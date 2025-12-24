Mesa adentro o afuera: cómo estará el tiempo en esta Nochebuena | Infoeme
Mesa adentro o afuera: cómo estará el tiempo en esta Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional informó cómo estará el tiempo esta noche navideña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que aunque la jornada de este miércoles comenzó con alerta por tormentas y precipitaciones, para esta noche buena y navidad se espera que mejore el tiempo: cielo nublado y 20°C

En las primeras horas de este miércoles se vieron precipitaciones aisladas y el SMN emitió un alerta amartillo por tormentas para la mañana, aunque el pronóstico indica que para la tarde habrá una probabilidad del 40% de chaparrones. La temperatura máxima estimada será de 31°C.

En tanto, de cara a los preparativos de noche buena y navidad, en horas de la noche el cielo estará nublado con una temperatura estimada de 19°C.

La constante durante la jornada serán las fuertes ráfagas de hasta 50 km/h que en la noche vendrán del sureste y el viento será de entre 23 y 31 km/h.

 

