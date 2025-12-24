Alerta amarilla por tormentas para este miércoles en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por tormenta en Olavarría y la región.

De acuerdo al organismo, durante la mañana de este miércoles el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual", aclaró el SMN.

Por último, cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas.