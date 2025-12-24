Torneo Unión Deportiva Regional: vuelve Azul e inicia en febrero | Infoeme
Miércoles 24 de Diciembre 2025
25°
Miércoles 24 de Diciembre 2025
Olavarría
25°
Infoeme
 deportes
 Torneo Unión Deportiva Regional
 24 de Diciembre de 2025

Torneo Unión Deportiva Regional: vuelve Azul e inicia en febrero

Días atrás, la Liga de Fútbol de Olavarría recibió una nueva reunión con las Ligas de Bolívar, Laprida y Azul pensando en el inicio del 2026 y quedó confirmado que los elencos azuleños volverán a la competencia.

Foto: Prensa LFO

En instalaciones de la Liga de Fútbol de Olavarría se reunieron dirigentes de diferentes Ligas para empezar a planificar el Torneo Unión Regional Deportiva.

 

Si bien no hubo representación de la Liga Azuleña de Fútbol en la última reunión quedó confirmado su retorno a una nueva edición del Torneo Unión Regional Deportiva que marca el inicio del calendario 2026.

 

El certamen, quedó definido que dará comienzo el último fin de semana de febrero y estima tener más de una treintena de equipos. La fecha límite para confirmar participación es el próximo 9 de enero.

 

Si bien la forma de disputa se definirá una vez conocida la cantidad de equipos, se estima que poco variaría a la de la última edición con una Fase Inicial dividida en zonas y luego Play-Off iniciando en Octavos con los 16 mejores equipos. Como cada año, el armado de los grupos será por sorteo respetando cantidad de equipos por Liga en cada zona.

 

Además del torneo de Primera división se disputará el Sub21 con acompañamiento en la ronda inicial y luego, a Play-Off clasificará sólo 8 equipos.

 

