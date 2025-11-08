Chingotto y Galán van por el tricampeonato | Infoeme
Chingotto y Galán van por el tricampeonato

En la jornada de este sábado, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron una nueva victoria y lograron la clasificación a la Final de la Copa del Mundo.

Foto: Prensa FIP

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño irá por su tercer título consecutivo luego de clasificar al partido definitorio en la Copa del Mundo que organiza la Federación Internacional de Pádel.

 

Chingotto y Galán derrotaron, en una de las semifinales, a Jon Sanz y Francisco Navarro por 6/4 y 6/2 en 1:08 minutos de partido.

 

En búsqueda de una nueva consagración en la temporada 2025, la “Chingalán” enfrentará a Arturo Coello y Agustín Tapia que se impusieron a Jorge Nieto Ruiz y Miguel Yanguas en la “Semi”. Será en el último partido de la jornada dominical.

 

