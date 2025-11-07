Los Totora cerrarán la Fiesta por el 158° Aniversario de Olavarría

Desde la Subsecretaría de Cultura municipal confirmaron en la tarde de este viernes que el cierre de la fiesta por el 158° aniversario de Olavarría estará a cargo de Los Totora.

La fiesta aniversario se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre, en el parque Helios Eseverri. Será una propuesta cultural, recreativa y social que se iniciará con la tarde y se prolongará hasta el cierre de la noche, con la presentación de numerosos artistas, quienes pasarán por el escenario principal.

La novedad por estas horas está en la confirmación del show de cierre, que estará a cargo de la banda platense Los Totora, una de las agrupaciones musicales de cumbia pop más reconocidas de nuestro país, con una trayectoria y canciones que son parte del repertorio popular nacional. Además, se contará con la presentación de Salastkbron.

Durante las últimas semanas se desarrolló la convocatoria a artistas y bandas locales para postularse y ser parte de la fiesta. La grilla definitiva se comunicará oficialmente en los próximos días, ya que el plazo para anotarse cerró este viernes.

Además de shows artísticos y musicales, también se dispondrá de un espacio para feriantes y emprendedores, como así también un patio de comidas para foodtruck. En ese sentido, se recuerda que aquellas personas interesadas en participar aún tienen tiempo de sumarse, ya que el período de inscripción se prolongará hasta el 14 de noviembre. Deberán anotarse de manera personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico, en Moreno 2765, de 8 a 14 horas.