Maxiliga: están los semifinalistas del Torneo Anual

El torneo que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Maxiliga definió los equipos que acompañarán a Racing en Semifinales.
Entre el pasado lunes y la noche del miércoles se definieron los tres equipos que acompañarán a Racing en Semifinales con la definición de las series de Cuartos de Final.
CEF N°44, Luz y Fuerza y Estudiantes cerraron sus series en condición de visitantes.
Los resultados:
Loma Negra53 – 68 CEF N°44
Ferro 56 – 72 Estudiantes
Pueblo Nuevo 46 – 55 Luz y Fuerza
La programación:
Racing - Estudiantes
Luz y Fuerza - CEF Nº44
Fuente: prensa ABO