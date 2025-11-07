Maxiliga: están los semifinalistas del Torneo Anual | Infoeme
Maxiliga: están los semifinalistas del Torneo Anual

Durante la última semana prosiguió la disputa de los Cuartos de Final del Torneo Anual para la Maxiliga y se conocieron los semifinalistas.

El torneo que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para la Maxiliga definió los equipos que acompañarán a Racing en Semifinales.

 

Entre el pasado lunes y la noche del miércoles se definieron los tres equipos que acompañarán a Racing en Semifinales con la definición de las series de Cuartos de Final.

 

CEF N°44, Luz y Fuerza y Estudiantes cerraron sus series en condición de visitantes.

 

Los resultados:

Loma Negra53 – 68 CEF N°44

Ferro 56 – 72 Estudiantes 

Pueblo Nuevo 46 – 55 Luz y Fuerza

 

La programación:

Racing - Estudiantes

Luz y Fuerza - CEF Nº44

 

Fuente: prensa ABO

 

