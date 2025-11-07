Concesión del Servicio Eléctrico: Coopelectric sostiene que "los plazos de prestación aún no han finalizado"

Luego de que el Municipio informara la semana pasada el fin del contrato de la concesión del Servicio Eléctrico por parte de Coopelectric luego de 28 años, Coopelectric sostuvo que “los plazos de prestación aún no han finalizado”.

En ese sentido, desde la cooperativa consideraron que “si bien el vencimiento del contrato original fue del 31 de octubre de 2022, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, resolvió en 2017 prorrogar por el plazo de cinco años el vencimiento del primer período de gestión de los contratos de concesión provinciales y municipales; por lo tanto, teniendo en cuenta esto, el plazo actual vencería el 31 de octubre de 2027”.

Asimismo, indicaron que “el contrato indica que el plazo inicial es de 25 años y que puede prorrogarse por dos plazos sucesivos y consecutivos de 30 años cada uno. Según la normativa, el pedido de prórroga debe ser realizado con antelación a la fecha de vencimiento y la Cooperativa cumplió con este requerimiento en el año 2021”.

“Esto no presentó oposición por parte del Municipio por lo que se entiende que Coopelectric se encuentra en todo caso, transitando un período de prórroga del Contrato de Concesión”, sostuvieron.

Ante esto, argumentaron que “según lo expuesto, no puede hablarse ni de la culminación del contrato, ni de la finalización del plazo de concesión del Servicio Eléctrico”.