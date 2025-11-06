Olavarrienses en Liga Argentina: otra derrota para el “Quincho” de local

La segunda categoría del básquet argentino tuvo otra jornada en las dos Conferencias y en la Sur, Unión no pudo hacer valer su localía.

Unión perdió 84 a 80 ante Provincial en Mar del Plata en un duelo que fue parejo en los tres primeros parciales donde la visita logró remontar una docena de puntos de desventaja y en los últimos minutos, los rosarinos permitieron solo 10 puntos del “Quincho” y aseguró su victoria.

Mateo Macrini sumó sus primeros 3 puntos en el elenco marplatense. Además, tomó 3 rebotes y 1 robo en 12:33.

Por otro lado, a raíz de una gastroenteritis infecciosa sufrida por el plantel de Jujuy Básquet, el partido que debía disputarse en Santiago del Estero ante Independiente BBC fue suspendido. El juvenil Francisco Fornes, afortunadamente, no es uno de los deportistas afectados.