Olavarrienses en Liga Argentina: otra derrota para el “Quincho” de local | Infoeme
Jueves 06 de Noviembre 2025 - 21:27hs
12°
Jueves 06 de Noviembre 2025 - 21:27hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 6 de Noviembre de 2025 | 20:58

Olavarrienses en Liga Argentina: otra derrota para el “Quincho” de local

En la noche del miércoles y en la continuidad de la Liga Argentina, Unión completó su segunda presentación como local y sumó su segunda derrota.

Foto: prensa Unión

La segunda categoría del básquet argentino tuvo otra jornada en las dos Conferencias y en la Sur, Unión no pudo hacer valer su localía.

 

Unión perdió 84 a 80 ante Provincial en Mar del Plata en un duelo que fue parejo en los tres primeros parciales donde la visita logró remontar una docena de puntos de desventaja y en los últimos minutos, los rosarinos permitieron solo 10 puntos del “Quincho” y aseguró su victoria.

 

Mateo Macrini sumó sus primeros 3 puntos en el elenco marplatense. Además, tomó 3 rebotes y 1 robo en 12:33.

 

Por otro lado, a raíz de una gastroenteritis infecciosa sufrida por el plantel de Jujuy Básquet, el partido que debía disputarse en Santiago del Estero ante Independiente BBC fue suspendido. El juvenil Francisco Fornes, afortunadamente, no es uno de los deportistas afectados.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME