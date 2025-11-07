El “Operativo Aurora” dice presente en distintos establecimientos educativos de la ciudad

El Municipio despliega de manera permanente diversos trabajos en materia de seguridad vial, consistente en dispositivos preventivos y de control, como así también jornadas de educación y concientización. En ese marco, se encuentra el denominado Operativo Aurora, que tiene por objetivo organizar la circulación vehicular en horarios de ingreso y egreso de establecimientos educativos de distintos niveles.

Se trata de operativos que se realizan en los horarios tantos de ingreso como egreso de ambos turnos, en las inmediaciones de escuelas y jardines de infantes ubicados en el centro y micro centro local, como así también en distintos barrios de la ciudad, sitios que precisamente por ubicación suelen contar con un importante caudal de rodados y peatones, lo que puede ocasionar siniestros.

Es por ello que se diagraman dispositivos que cuentan con la articulación y coordinación de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Coordinación de Estacionamiento Medido, además de la colaboración de agentes policiales en cumplimiento de horas adicionales para el Municipio.