El “Operativo Aurora” dice presente en distintos establecimientos educativos de la ciudad | Infoeme
Viernes 07 de Noviembre 2025 - 19:22hs
17°
Viernes 07 de Noviembre 2025 - 19:22hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  comunidad
 - 7 de Noviembre de 2025 | 17:33

El “Operativo Aurora” dice presente en distintos establecimientos educativos de la ciudad

Se realiza de manera regular para organizar la circulación vehicular en torno a establecimientos educativos de distintos niveles.

El Municipio despliega de manera permanente diversos trabajos en materia de seguridad vial, consistente en dispositivos preventivos y de control, como así también jornadas de educación y concientización. En ese marco, se encuentra el denominado Operativo Aurora, que tiene por objetivo organizar la circulación vehicular en horarios de ingreso y egreso de establecimientos educativos de distintos niveles.

Se trata de operativos que se realizan en los horarios tantos de ingreso como egreso de ambos turnos, en las inmediaciones de escuelas y jardines de infantes ubicados en el centro y micro centro local, como así también en distintos barrios de la ciudad, sitios que precisamente por ubicación suelen contar con un importante caudal de rodados y peatones, lo que puede ocasionar siniestros.

 

 

Es por ello que se diagraman dispositivos que cuentan con la articulación y coordinación de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Coordinación de Estacionamiento Medido, además de la colaboración de agentes policiales en cumplimiento de horas adicionales para el Municipio.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME