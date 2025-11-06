Rugby: presencia en el Argentino M17 y victoria en el Súper8

El rugby del Club Estudiantes sigue adelante con el calendario 2025 de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y fue con presencia en el selectivo M17 y con una nueva fecha del Súper8.

Por un lado, la UROBA inició su participación en el Campeonato Argentino Juvenil con igualdad 24 a 24 ante la Unión Entrerriana de Rugby en su debut disputado en la ciudad de Lincoln.

En la jornada inaugural del certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby hubo cinco jugadores “albinegros”, Homero Villanueva, Ian Maldonado, Martín Comes, Leonel Salvaresqui y Santiago Rivara.

Por otro lado, los planteles superiores de Estudiantes visitaron a Kamikazes Rugby Club en la ciudad de Colón.

Los resultados:

En Primera

Kamikazes 15 – 27 CAE

En Intermedia

Kamikazes 63 – 00 CAE

