A auditorio lleno comenzó el curso de “Introducción a la Astronomía Observacional”

En la noche del último miércoles y ante un auditorio prácticamente colmado inició el curso de “Introducción a la Astronomía Observacional”, actividad que se enmarca en el calendario de propuestas brindadas desde el Polo Educativo y Recreativo Municipal “La Máxima”.

La iniciativa, que es libre y gratuita, despertó una gran expectativa, al punto que los cupos se completaron rápidamente, convocando a público de todas las edades.

El programa contempla de 6 encuentros presenciales, que incluirán además salidas a campo. El curso tiene por objetivo poder trabajar temáticas referidas a la astronomía, generando a la par herramientas prácticas y teóricas necesarias para poder ubicarse en el cielo, ubicando las constelaciones.

En ese marco, se observarán estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, cúmulos entre otros cuerpos. Para ello se manejarán instrumentos específicos y acordes para la disciplina como son telescopios, programas astronómicos y cartas estelares.

Además, se hará un recorrido teórico en diversas temáticas como son la descripción de los cuerpos celestes, la evolución del universo, el funcionamiento de una estrella, los tipos de galaxias y de cúmulos, agujeros negros, quásares y supernova, las características del sistema solar y cosmología. Los encuentros se realizan los días miércoles de novimebre, desde las 20 horas, en el auditorio del Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”.