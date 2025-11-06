Banco Provincia: llega un verano turístico con promociones, cuotas y préstamos

Después de dos temporadas muy duras, y con la intención de incentivar el turismo y el consumo en la Costa Atlántica bonaerense -”el principal destino turístico de la Argentina”, como definió el ministro de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica, Augusto Costa-, el Banco Provincia impulsa promociones y préstamos ventajosos.

Durante diciembre, enero y febrero, habrá promos con tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas especiales, beneficios con Cuenta DNI y cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento, con financiación a cargo del Banco.

Situación crítica

En la presentación del programa estuvieron, además de Augusto Costa, el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; y los intendentes Gustavo Barrera, de Villa Gesell, y Sebastián Ianantuony, de General Alvarado.

“Estamos en una situación crítica -aseguró Costa en la reunión-. Las familias argentinas han perdido capacidad de ahorro y quienes todavía pueden tomarse unos días, ajustan sus gastos y reducen el consumo sistemáticamente. Y esto se ve agravado por la ausencia absoluta de una política nacional destinada a incentivar el turismo interno. Por el contrario pareciera que se fomentan las condiciones para el turismo en el exterior. Y venimos de una caída del 20% en términos de ingresos en el sector en el último año"

.Por su parte, Juan Cuattromo manifestó que “frente a una coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones. Ese es el compromiso de Banco Provincia: ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan. Cuenta DNI tiene más de diez millones de clientes, la mayor cartera de la Argentina, que llega prácticamente a la mitad de las familias del país”.

La gran novedad del Banco Provincia para el verano

Se trata de "Tu préstamo acá: Especial Verano", una línea destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Con un monto máximo de 2 millones de pesos, en hasta 12 cuotas, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales desde 56% para quienes perciban sus haberes en el Banco.

La característica distintiva de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

Un ejemplo para que se comprenda el procedimiento: El cliente va a un balneario y negocia la compra del servicio, como el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.

Más paradores del programa Recreo

Costa también comunicó que el programa de Paradores Recreo llegará a Villa Gesell y Miramar. "De este manera, muchos veraneantes que no podrían de otra manera, accederán a servicios, actividades deportivas y artísticas, además de conocer otros puntos", afirmó el ministro. "Desde el Gobierno provincial ratificamos la necesidad de que el estado acompañe a las gestiones municipales y articule con el sector privado políticas de impulso al turismo".

Las promociones para el Verano 2026

Tarjetas

* Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

* Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

* Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

* Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

* Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc. Del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).

Cuenta DNI

* Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

* Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

* Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.