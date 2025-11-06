Handball: los Menores del “Bata” participaron del Nacional

En Mendoza se llevó a cabo el Torneo Nacional de Menores y Estudiantes dijo presente con uno de sus equipos para seguir sumando experiencia nacional.

El “Bataraz” se midió con los mejores equipos del país en una competencia de gran nivel deportivo e integró la Zona D. En la fase de grupos, Estudiantes cayó ante Universitario por 28-25 y Ferrocarril por 38-24 y cerró con una victoria ante Yacyretá por 23-21.

Ya en la Copa Presidente, el “Bata” perdió en Cuartos de Final perdió ajustadamente frente a Municipalidad de Daireaux por 30-29, luego superó a Escuela Municipal de Caleta Olivia por 30-29 y finalmente cayó ante Yacyretá por 32-25, finalizando en el 13° puesto entre 16 equipos.

Fuente: prensa CAE