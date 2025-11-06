Handball: los Menores del “Bata” participaron del Nacional | Infoeme
Jueves 06 de Noviembre 2025
12°

Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Handball
 6 de Noviembre de 2025

Handball: los Menores del “Bata” participaron del Nacional

Durante el transcurso de la última semana, el equipo de Menores del Club Atlético Estudiantes participó del Torneo Nacional de Clubes “C”.

En Mendoza se llevó a cabo el Torneo Nacional de Menores y Estudiantes dijo presente con uno de sus equipos para seguir sumando experiencia nacional.

 

El “Bataraz” se midió con los mejores equipos del país en una competencia de gran nivel deportivo e integró la Zona D. En la fase de grupos, Estudiantes cayó ante Universitario por 28-25 y Ferrocarril por 38-24 y cerró con una victoria ante Yacyretá por 23-21.

 

Ya en la Copa Presidente, el “Bata” perdió en Cuartos de Final perdió ajustadamente frente a Municipalidad de Daireaux por 30-29, luego superó a Escuela Municipal de Caleta Olivia por 30-29 y finalmente cayó ante Yacyretá por 32-25, finalizando en el 13° puesto entre 16 equipos.

 

Fuente: prensa CAE

 

