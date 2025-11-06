Golf: se acerca el final del Ranking Anual

El tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana completó una nueva fecha para tres categorías en el campo de golf del Club Estudiantes.

Miguel Stagnoli con 33 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap con Martiniano Díaz Oviedo y Francisco Arenas con 35 golpes como compañeros de podio.

En De 14 a 24 la victoria fue para Carlos Blando con 35 golpes y lo escoltaron Omar Schamberger con 36 golpes y Walter Gelso con 37 golpes.

Por último, en De 25 al Máximo, José Armendano se quedó con el triunfo con 35 golpes. Ricardo De Beláustegui con 36 golpes fue segundo y Fernando Recalde con 37 golpes finalizó en tercer lugar.

La actividad continuará el fin de semana, con doble jornada, con el Campeonato del Club Match Play donde, la Primera Categoría abrirá el sábado con los octavos de final, mientras que Segunda y Tercera iniciarán la instancia de Cuartos.

Fuente: prensa CAE