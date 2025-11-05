Realizan trabajos para determinar el origen de la socavación en el Parque Mitre

El Municipio informó que permanecen los trabajos en el sector de avenida Colón y Riobamba del Parque Mitre, donde en las últimas horas se produjo una socavación. En el lugar las tareas son llevadas a cabo desde el área de Obras Sanitarias de Coopelectric, con la coordinación y supervisión de la Secretaría de Obras, Infraestructuras y Servicios Públicos del Municipio.

La situación se originó el pasado fin de semana, a partir -de acuerdo con lo que se presume- de las continuas y abundantes precipitaciones registradas durante los últimos días. Precisamente, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se procedió de inmediato al vallado de la zona para evitar cualquier tipo de accidentes.

Este miércoles se pusieron en marcha los trabajos articulados entre el Municipio y Coopelectric para, en primera instancia, determinar el origen de la situación. Es por ello que sobre la avenida Colón, a metros del cruce con Riobamba, se lleva a cabo la apertura de una denominada “ventana de exploración”, para a partir de la misma lograr establecer lo sucedido y, posteriormente, avanzar en su reparación.

Cabe destacar que se trata del mismo sitio donde en febrero del año 2023 se realizó un trabajo de similares características luego de que cediera parte del pavimento. En ese sentido, no se descarta que pudiera tratarse de una réplica en menor escala de aquella situación.

Por lo pronto las labores continúan en marcha, por lo que se apela a la colaboración y precaución de las personas que deban circular por el lugar.