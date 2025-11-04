Violencia en Junín: atacó a cadenazos a la compañera de su hija en el aula de la escuela

En un violento hecho ocurrido en una escuela de, la madre de una alumna ingresó al establecimiento y atacó a una compañera de su hija a cadenazos, mientras le decía. Todo terminó conde parte de la familia de la alumna para resguardar su integridad física.

El conflicto comenzó, según información que manejan medios locales, el lunes de la semana pasada. En la parada de colectivos cercana a la Escuela Secundaria 16 de Junín, dos alumnas que concurren a diferentes cursos comenzaron a discutir por motivos que se desconocen. Esto fue el detonante que llevó a la madre de una de ellas a entrar al día siguiente por la mañana al edificio, dirigirse directamente a una de las aulas y atacar a la menor.

“¿Qué problema tenés?”

Según consta en la denuncia, entre las 7:40 y las 8 de la mañana del martes 28 de octubre la víctima ingresó a la escuela. Cuando llegó al aula una compañera le avisó que una mujer la estaba buscando y que le quería pegar. En ese momento entró en el salón la mujer, que le gritó “¿qué problema tenés con mi hija?” y comenzó a golpearla en el rostro.

La menor intentó defenderse mientras recibía golpes en la cabeza, los brazos y las piernas. No obstante lo peor llegó después, cuando la otra chica se acercó a su madre y le dio una cadena. “La mujer continuó gritando y pegándole a la adolescente, y comienza además a golpearla con la cadena en la cabeza, golpes que le produjeron cortes en el cuero cabelludo”, según el relato que aparece en la declaración.

Mientras tanto todo era filmado por otros alumnos y la agresora no paraba de gritar: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

“No querían llamar a la ambulancia”

En ese momento, y luego de una buena cantidad de golpes y gritos, una maestra logra separarlas y le exigió a la mujer que se retire del establecimiento. La víctima le pidió ayuda a su mamá a través de una llamada desde el teléfono de una compañera, donde le dijo que solicitara una ambulancia.

A esa hora, los directivos de la escuela no se encontraban y, según se denunció, “los maestros no querían llamar a la ambulancia”.

Fue la madre quien, una vez en el colegio, llamó al SAME y al personal policial. Cuando revisaron a la chica, el personal sanitario decidió trasladarla junto a su madre hacia el Hospital Piñeyro para otros controles.

Controles

Si bien los facultativos, efectuadas las primeras curaciones, le permitieron a la adolescente regresar a su casa, se afirmó que siguen controlando su estado para constatar la evolución del cuadro.

Todavía se desconocía qué medidas adoptaron las autoridades educativas con relación a la agresora, que tiene dos hijos más que concurren al establecimiento. (DIB)