Hockey: Estudiantes, finalista en Primera Caballeros

Las competencias de la Federación Tandilense de Hockey tuvieron acción el pasado fin de semana y fue con la presentación de varios equipos del Club Estudiantes.
El equipo de Primera Caballeros de hockey del “Bataraz” logró la clasificación a la final del Torneo Oficial de Caballeros, tras superar por 2 a 1 a MDQ06 en las semifinales disputadas en Uncas. Los goles del conjunto albinegro fueron obra de Valentino Fresta y Francisco Zyla.
Por otro lado, las categorías femeninas jugaron otra de las rondas de los Play-Off que se jugó en Tandil.
Los resultados:
Femenino
Sub14:
Los 50 1 – 0 CAE
Sub16:
Los 50 4 – 1 (Adolfina Hondarré) CAE
Intermedia:
Independiente 1 – 2 (Emilia Martínez Amoroso y Martina Terrasanta) CAE
Primera:
Los Cardos 7 – 2 (Emilia Martínez Amoroso y Victoria Meira) CAE
Fuente: Prensa CAE