Jueves 06 de Noviembre 2025
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Hockey
 6 de Noviembre de 2025

Hockey: Estudiantes, finalista en Primera Caballeros

El pasado fin de semana prosiguió la actividad oficial para el hockey del Club Estudiantes y fue con la clasificación de los Caballeros a la Final del Torneo Oficial.

Las competencias de la Federación Tandilense de Hockey tuvieron acción el pasado fin de semana y fue con la presentación de varios equipos del Club Estudiantes.

 

El equipo de Primera Caballeros de hockey del “Bataraz” logró la clasificación a la final del Torneo Oficial de Caballeros, tras superar por 2 a 1 a MDQ06 en las semifinales disputadas en Uncas. Los goles del conjunto albinegro fueron obra de Valentino Fresta y Francisco Zyla.

 

Por otro lado, las categorías femeninas jugaron otra de las rondas de los Play-Off que se jugó en Tandil.

 

Los resultados:

Femenino

Sub14:

Los 50 1 – 0 CAE

Sub16:

Los 50 4 – 1 (Adolfina Hondarré) CAE

Intermedia:

Independiente 1 – 2 (Emilia Martínez Amoroso y Martina Terrasanta) CAE

Primera:

Los Cardos 7 – 2 (Emilia Martínez Amoroso y Victoria Meira) CAE

 

Fuente: Prensa CAE

 

