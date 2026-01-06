Tragedia en la residencia: Cómo avanzan las pericias tras el incendio del geriátrico en barrio Isaura | Infoeme
Martes 06 de Enero 2026 - 22:28hs
23°
Martes 06 de Enero 2026 - 22:28hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  policiales
 - 6 de Enero de 2026 | 21:39

Tragedia en la residencia: Cómo avanzan las pericias tras el incendio del geriátrico en barrio Isaura

De acuerdo a lo que se informó en la conferencia de este martes, la UFI N.º 4 de Olavarría investiga el origen del incendio junto a peritos de Azul.

En la conferencia de prensa se precisaron algunos detalles en relación al avance de la investigación del incendio en el geriátrico.

En la conferencia encabezada por Maximiliano Wesner, que tuvo lugar este martes en el Cuartel de Bomberos, se precisaron algunos detalles en relación al avance de la investigación del incendio en el geriátrico.

En la rueda se precisó que la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.º 4, a cargo de la doctora María Paula Serrano, lidera las medidas para determinar las causas que originaron el siniestro. Ya se sumaron peritos provenientes de la ciudad de Azul para colaborar con las pericias técnicas en el edificio afectado, con el objetivo de establecer el punto de inicio y las condiciones que permitieron la rápida propagación del fuego. 

Cabe aclarar que las actuaciones judiciales también contemplan la recolección de testimonios de personal del geriátrico, bomberos y sobrevivientes, además de análisis de equipos eléctricos y estructuras del inmueble. La investigación apuntaría a esclarecer si hubo fallas en sistemas de alarma, cilindros de gas o instalaciones eléctricas que hayan contribuido al siniestro. 

Mientras tanto, la policía bonaerense continúa colaborando en el trabajo de campo con peritos, garantizando la seguridad del perímetro y preservando posibles evidencias que ayuden a establecer responsabilidades civiles o penales. También arribaron a nuestra ciudad profesionales del área de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para acompañar en los trabajos de asistencia a personas que resultaron heridas y familiares y entorno más cercano de las víctimas fatales.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME