Tragedia en la residencia: Cómo avanzan las pericias tras el incendio del geriátrico en barrio Isaura

En la conferencia de prensa se precisaron algunos detalles en relación al avance de la investigación del incendio en el geriátrico.

En la conferencia de prensa se precisaron algunos detalles en relación al avance de la investigación del incendio en el geriátrico.

En la conferencia encabezada por Maximiliano Wesner, que tuvo lugar este martes en el Cuartel de Bomberos, se precisaron algunos detalles en relación al avance de la investigación del incendio en el geriátrico.

En la rueda se precisó que la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N.º 4, a cargo de la doctora María Paula Serrano, lidera las medidas para determinar las causas que originaron el siniestro. Ya se sumaron peritos provenientes de la ciudad de Azul para colaborar con las pericias técnicas en el edificio afectado, con el objetivo de establecer el punto de inicio y las condiciones que permitieron la rápida propagación del fuego.

Cabe aclarar que las actuaciones judiciales también contemplan la recolección de testimonios de personal del geriátrico, bomberos y sobrevivientes, además de análisis de equipos eléctricos y estructuras del inmueble. La investigación apuntaría a esclarecer si hubo fallas en sistemas de alarma, cilindros de gas o instalaciones eléctricas que hayan contribuido al siniestro.

Mientras tanto, la policía bonaerense continúa colaborando en el trabajo de campo con peritos, garantizando la seguridad del perímetro y preservando posibles evidencias que ayuden a establecer responsabilidades civiles o penales. También arribaron a nuestra ciudad profesionales del área de Salud del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para acompañar en los trabajos de asistencia a personas que resultaron heridas y familiares y entorno más cercano de las víctimas fatales.