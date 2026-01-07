Pergamino: la llegada de los Reyes Magos en paracaídas terminó con uno de ellos fracturado

La espectacularal Parque Belgrano de la localidad dese vio enlutada cuando, uno de ellos, el último en lanzarse desde el aire, realizóy, para evitar caer sobre el público,

Tras el accidente, personal del SAME y efectivos de seguridad intervinieron de inmediato, brindaron las primeras atenciones al herido y coordinaron su traslado para una evaluación más completa. El episodio generó conmoción en los presentes y los organizadores decidieron suspender el resto de las actividades previstas.

En tanto, el hombre que representaba al Rey Mago Gaspar sufrió una fractura de cadera y se recuperaba del infortunio.

La llegada de los Reyes Magos en paracaídas forma parte de una tradición que se realiza año tras año en Pergamino y que nunca había tenido incidentes.