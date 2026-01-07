Pergamino: la llegada de los Reyes Magos en paracaídas terminó con uno de ellos fracturado

Tras el accidente, personal del SAME y efectivos de seguridad intervinieron de inmediato, brindaron las primeras atenciones al herido y coordinaron su traslado para una evaluación más completa. El episodio generó conmoción en los presentes y los organizadores decidieron suspender el resto de las actividades previstas.
En tanto, el hombre que representaba al Rey Mago Gaspar sufrió una fractura de cadera y se recuperaba del infortunio.
La llegada de los Reyes Magos en paracaídas forma parte de una tradición que se realiza año tras año en Pergamino y que nunca había tenido incidentes.