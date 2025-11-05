Básquet Formativo: se jugaron importante cantidad de partidos 

La Asociación de Básquet de Olavarría sigue adelante con el cronograma de sus segundos torneos del año para las inferiores y el pasado fin de semana hubo una cargada agenda.
Entre sábado y domingo se jugaron partidos de las dos zonas del Torneo Oficial, hubo acción para la U21 en el Duggan Martignoni y también del Torneo Clausura femenino.
Los resultados:
Independiente - Racing (L)
Mini: 20 - 0
U13: 84 - 79
U15: 46 - 64
U17: 81 - 28
Racing (L) - Estudiantes
Mini: 18 - 63
U13: 67 - 98
U15: 57 - 61
U17: 69 - 79
Sport Club Trinitarios - Independiente
Mini: 20 - 0
U13: 70 - 73
U15: 47 - 34
U17: 56 - 85
Comercio - Las Flores Básquet
Mini: 44 - 40
U13: 76 - 64
U15: 62 - 25
Las Flores Básquet - El Fortín
Mini: 44 - 27
U13: 33 – 57
U15: 49 – 51
U15 B: 43 - 51
Ferro - Loma Negra
Mini: 0 - 0
U13: 51 - 67
U15: 20 – 0
Comercio - Chacarita
Mini: 39 - 35
U13: 53 - 74
U17: 65 - 69
Loma Negra - Comercio
Mini: 0 - 20
U13: 92 - 63
U15: 0 - 20
U17: 64 - 77
Sport Club Trinitarios - San Martín
U13: 79 - 83
U15: 56 - 47
U17: 59 - 53
Ferro - El Fortín Azul
U15: 56 – 66
U21:
Racing (O) 82 – 59 El Fortín
Pueblo Nuevo 59 – 98 Independiente
Chacarita 73 - 52 Loma Negra
Femenino
Ferro - Alfa y Omega
U13: 49 – 16
Racing (L) - Ferro
U17: 37 - 51
Comercio – Sport Club Trinitarios
U15: 0 - 20