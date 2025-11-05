Básquet Formativo: se jugaron importante cantidad de partidos  | Infoeme
Básquet Formativo: se jugaron importante cantidad de partidos 

Casi cuarenta partidos se jugaron el pasado fin de semana en la continuidad de los certámenes reservados para las categorías formativas del básquet de Olavarría.

Fotos: Andrés Arouxet

La Asociación de Básquet de Olavarría sigue adelante con el cronograma de sus segundos torneos del año para las inferiores y el pasado fin de semana hubo una cargada agenda.

 

 

Entre sábado y domingo se jugaron partidos de las dos zonas del Torneo Oficial, hubo acción para la U21 en el Duggan Martignoni y también del Torneo Clausura femenino.

 

 

Los resultados:

Independiente - Racing (L)

Mini: 20 - 0

U13: 84 - 79

U15: 46 - 64

U17: 81 - 28

 

Racing (L) - Estudiantes

Mini: 18 - 63

U13: 67 - 98

U15: 57 - 61

U17: 69 - 79

 

Sport Club Trinitarios - Independiente

Mini: 20 - 0

U13: 70 - 73

U15: 47 - 34

U17: 56 - 85

 

Comercio - Las Flores Básquet

Mini: 44 - 40

U13: 76 - 64

U15: 62 - 25

 

Las Flores Básquet - El Fortín

Mini: 44 - 27

U13: 33 – 57

U15: 49 – 51

U15 B: 43 - 51

 

Ferro - Loma Negra

Mini: 0 - 0

U13: 51 - 67

U15: 20 – 0

 

 

Comercio - Chacarita

Mini: 39 - 35

U13: 53 - 74

U17: 65 - 69

 

Loma Negra - Comercio

Mini: 0 - 20

U13: 92 - 63

U15: 0 - 20

U17: 64 - 77

 

Sport Club Trinitarios - San Martín

U13: 79 - 83

U15: 56 - 47

U17: 59 - 53

 

Ferro - El Fortín Azul

U15: 56 – 66

 

U21:

Racing (O) 82 – 59 El Fortín

Pueblo Nuevo 59 – 98 Independiente

Chacarita 73 - 52 Loma Negra

 

Femenino

Ferro - Alfa y Omega

U13: 49 – 16

 

Racing (L) - Ferro

U17: 37 - 51

 

Comercio – Sport Club Trinitarios

U15: 0 - 20

 

