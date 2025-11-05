Básquet Formativo: se jugaron importante cantidad de partidos 

La Asociación de Básquet de Olavarría sigue adelante con el cronograma de sus segundos torneos del año para las inferiores y el pasado fin de semana hubo una cargada agenda.

Entre sábado y domingo se jugaron partidos de las dos zonas del Torneo Oficial, hubo acción para la U21 en el Duggan Martignoni y también del Torneo Clausura femenino.

Los resultados:

Independiente - Racing (L)

Mini: 20 - 0

U13: 84 - 79

U15: 46 - 64

U17: 81 - 28

Racing (L) - Estudiantes

Mini: 18 - 63

U13: 67 - 98

U15: 57 - 61

U17: 69 - 79

Sport Club Trinitarios - Independiente

Mini: 20 - 0

U13: 70 - 73

U15: 47 - 34

U17: 56 - 85

Comercio - Las Flores Básquet

Mini: 44 - 40

U13: 76 - 64

U15: 62 - 25

Las Flores Básquet - El Fortín

Mini: 44 - 27

U13: 33 – 57

U15: 49 – 51

U15 B: 43 - 51

Ferro - Loma Negra

Mini: 0 - 0

U13: 51 - 67

U15: 20 – 0

Comercio - Chacarita

Mini: 39 - 35

U13: 53 - 74

U17: 65 - 69

Loma Negra - Comercio

Mini: 0 - 20

U13: 92 - 63

U15: 0 - 20

U17: 64 - 77

Sport Club Trinitarios - San Martín

U13: 79 - 83

U15: 56 - 47

U17: 59 - 53

Ferro - El Fortín Azul

U15: 56 – 66

U21:

Racing (O) 82 – 59 El Fortín

Pueblo Nuevo 59 – 98 Independiente

Chacarita 73 - 52 Loma Negra

Femenino

Ferro - Alfa y Omega

U13: 49 – 16

Racing (L) - Ferro

U17: 37 - 51

Comercio – Sport Club Trinitarios

U15: 0 - 20