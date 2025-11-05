Olavarrienses en Liga Argentina: debut absoluto para Fornes

La Liga Argentina sigue con los primeros partidos de varios equipos y por la Conferencia Norte, Jujuy Básquet tuvo su estreno con derrota en Tucumán y también fue debut para Francisco Fornes.

Jujuy Básquet perdió 73 a 70 a Estudiantes en el debut de ambos equipos en la segunda categoría del básquet nacional.

En un duelo donde ninguno de los dos equipos pudo imponer el ritmo y la victoria podría haber sido para cualquiera, Francisco Fornes tuvo su debut absoluto en la Liga Argentina. El olavarriense surgido en Pueblo Nuevo sumó 6:48 minutos con 1 rebote, 1 asistencia y 1 robo.