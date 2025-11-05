Olavarrienses en Liga Argentina: debut absoluto para Fornes | Infoeme
Miércoles 05 de Noviembre 2025 - 18:56hs
Miércoles 05 de Noviembre 2025 - 18:56hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 5 de Noviembre de 2025 | 18:50

Olavarrienses en Liga Argentina: debut absoluto para Fornes

Francisco Fornes sumó sus primeros minutos en la Liga Argentina. Fue en la derrota de su equipo, en la noche del martes.

Foto: Prensa Jujuy Básquet

La Liga Argentina sigue con los primeros partidos de varios equipos y por la Conferencia Norte, Jujuy Básquet tuvo su estreno con derrota en Tucumán y también fue debut para Francisco Fornes.

 

Jujuy Básquet perdió 73 a 70 a Estudiantes en el debut de ambos equipos en la segunda categoría del básquet nacional.

 

En un duelo donde ninguno de los dos equipos pudo imponer el ritmo y la victoria podría haber sido para cualquiera, Francisco Fornes tuvo su debut absoluto en la Liga Argentina. El olavarriense surgido en Pueblo Nuevo sumó 6:48 minutos con 1 rebote, 1 asistencia y 1 robo.

 

