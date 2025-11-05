Miguel Gamondi dirigirá la Selección de Tanzania

El DT olavarriense fue designado por la Federación de Fútbol de Tanzania y dirigirá el primer equipo en la máxima cita del continente africano.

Miguel Gamondi será el entrenador en jefe del equipo tanzano que compartirá el Grupo C con Túnez, Nigeria y Uganda en la cita que tendrá lugar desde el 21 de diciembre al 18 de enero.

En Marruecos, lugar elegido como sede, Tanzania debutará ante Nigeria el 23 de diciembre, luego enfrentará a Uganda y cerrará la Fase de Grupos ante Túnez. Accederán a Octavos de Final los dos mejores equipos de cada grupo y también los cuatro mejores terceros.