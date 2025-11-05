Fútbol Femenino: arrancaron las Semifinales de Primera División

El segundo torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría tuvo continuidad el pasado fin de semana con programación para todas las categorías.

Durante la jornada dominical dieron inicio las Semifinales en Primera División con goleada de Club Ciudad de Olavarría en el Buglione Martinese e igualad entre Municipales y Colonias y Cerros.

Además, luego de varios fines de semana, volvieron a jugar las categorías formativas que iniciaron con el Torneo Clausura.

Los resultados:

En Primera División

Racing 0 – 4 (Jazmín Vailati -2-, Vanina Narváez Luz Attadía) Club Ciudad de Olavarría

Colonias y Cerros 1 (Milagros Berho) – 1 (Sonia Tabares) Municipales

Sub17

Sierra Chica 2 – 0 Racing

Municipales 7 – 0 Estudiantes

Sub14

Ferroviario 0 – 1 Racing

Ferro 1 – 0 El Fortín

Municipales 0 – 5 Estudiantes