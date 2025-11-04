El Fortín recibió una donación por parte de Coopelectric

El Club Social y Deportivo El Fortín sigue adelante con sus trabajos de mejoras en infraestructura y recibió una donación por parte de la Coopelectric.

La Comisión Directiva “Fortinera” recibió materiales eléctricos en desuso que serán reacondicionados y utilizados para realizar mejoras en las instalaciones del club.

Del encuentro participaron el presidente de El Fortín, Leandro Lanceta, junto a autoridades de la cooperativa: el presidente del Consejo de Administración, Alberto Miotti; el prosecretario, Oscar Angeletti; el presidente del Cuerpo de Delegados, Domingo Soraiz; el delegado José Morán; y el gerente de Distribución del Servicio Eléctrico, Claudio Nápoli.

Desde la institución fortinera destacaron la importancia del acompañamiento de diferentes actores de la comunidad: “Cada aporte es valioso porque nos permite seguir creciendo y mejorando los espacios que disfrutan nuestros socios, deportistas y vecinos”, expresaron desde la dirigencia.

Por su parte, desde Coopelectric remarcaron el valor del trabajo que realizan los clubes en la ciudad: “Es gratificante poder colaborar en la medida de lo posible; todo suma, y eso luego se ve reflejado en la calidad de prestación que las instituciones brindan a los vecinos. Ponemos en valor el trabajo que realizan en el Club: el deporte es sinónimo de inclusión, transformación y también de asociativismo”.

Con esta nueva colaboración, El Fortín avanza en su compromiso de mantener y mejorar su infraestructura.

Fuente: Prensa El Fortín