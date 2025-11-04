La Provincia envía asistencia a Bolívar tras el fuerte temporal | Infoeme
Martes 04 de Noviembre 2025 - 18:48hs
15°
Martes 04 de Noviembre 2025 - 18:48hs
Olavarría
15°
Infoeme
 |  provinciales
 - 4 de Noviembre de 2025 | 17:23

La Provincia envía asistencia a Bolívar tras el fuerte temporal

La cartera a cargo de Andrés Larroque tomó la decisión política de colaborar con el distrito, luego del fenómeno producido durante la madrugada del martes. El operativo se articula con el municipio.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires dispuso el envío de asistencia inmediata para el distrito de Bolívar, tras el fuerte temporal registrado anoche y durante la madrugada del martes. El operativo provincial se realiza en articulación con el municipio.

Entre los elementos enviados por el gobierno bonaerense se incluyen materiales para la reparación de techos y otros insumos de emergencia destinados a sostener la primera respuesta ante los daños provocados por el temporal, como chapas, tirantes, colchones y frazadas. 

En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo: “El gobernador Axel Kicillof nos instruyó a actuar de manera inmediata, estamos trabajando junto al intendente Marcos Pisano y poniendo a disposición los recursos provinciales para acompañar a las familias afectadas”. 

El temporal comenzó anoche con caída de granizo, ráfagas intensas de viento y abundante acumulación de agua. La localidad de Urdampilleta se encuentra entre las zonas más afectadas.

Los fuertes vientos provocaron daños en techos, el arbolado público y el tendido eléctrico. Se registraron afectaciones en viviendas, instituciones educativas, deportivas y recreativas; interrupciones de luz y telefonía a partir de la caída de postes; e intermitencias en el suministro de gas por caída de mampostería.

Equipos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto al Ministerio de Seguridad, a través de Defensa Civil, trabajan junto al municipio brindando asistencia y acompañamiento. También intervienen Bomberos de la Policía de la Provincia y voluntarios de localidades aledañas para el restablecimiento de la normalidad en los principales núcleos urbanos.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME