La Provincia envía asistencia a Bolívar tras el fuerte temporal

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires dispuso el envío de asistencia inmediata para el distrito de Bolívar, tras el fuerte temporal registrado anoche y durante la madrugada del martes. El operativo provincial se realiza en articulación con el municipio.

Entre los elementos enviados por el gobierno bonaerense se incluyen materiales para la reparación de techos y otros insumos de emergencia destinados a sostener la primera respuesta ante los daños provocados por el temporal, como chapas, tirantes, colchones y frazadas.

En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo: “El gobernador Axel Kicillof nos instruyó a actuar de manera inmediata, estamos trabajando junto al intendente Marcos Pisano y poniendo a disposición los recursos provinciales para acompañar a las familias afectadas”.

El temporal comenzó anoche con caída de granizo, ráfagas intensas de viento y abundante acumulación de agua. La localidad de Urdampilleta se encuentra entre las zonas más afectadas.

Los fuertes vientos provocaron daños en techos, el arbolado público y el tendido eléctrico. Se registraron afectaciones en viviendas, instituciones educativas, deportivas y recreativas; interrupciones de luz y telefonía a partir de la caída de postes; e intermitencias en el suministro de gas por caída de mampostería.

Equipos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto al Ministerio de Seguridad, a través de Defensa Civil, trabajan junto al municipio brindando asistencia y acompañamiento. También intervienen Bomberos de la Policía de la Provincia y voluntarios de localidades aledañas para el restablecimiento de la normalidad en los principales núcleos urbanos.