El estreno de la “Ventania Trail”, con locales

Atletas de Olavarría dijeron presentes en Villa Ventana donde, organizado por Dos Barbas, se corrió una prueba de aventura en tres distancias.

La competencia que tuvo como punto de largada y de llegada la Plaza Salerno, tuvo desafiantes recorridos por las míticas sierras bonaerenses en las distancias de 21, 15 y 8 kilómetros y fue con presencia olavarriense.

En la distancia principal sólo hubo representación masculina siendo el mejor Oscar González que se ubicó en el Top10.

Florencia Block e Ignacio Trebucq fueron los más destacados en 15K y en la distancia de 8K, con solo presencia femenina, la primera en cruzar el globo de llegada fue Melisa Gómez.

Los resultados:

21K

Caballeros:

6° Oscar González con 2:35:17

18° Mauricio Dilascio

57° Ignacio Spina

73° Franco Mugueta

15K

Damas:

13° Florencia Block con 2:43:46

27° Milagros Tacchella

28° Martina Pirola

29° Gisela Sarica

89° Graciela Moreau

93° Amparo Echezuri

Caballeros:

12° Ignacio Trebucq con 2:08:10

36° Guillermo Arce

46° Rubén Sánchez

64° Darío Iglesia

71° Víctor Vaccaro

72° Jorge Guallán

75° Alejandro Ramírez

8K

Damas:

28° Melisa Gómez con 1:29:36

41° Karina Mehats

42° Abigail Foti

43° Jimena Eugui

53° Agustina Massolo

54° Marianela Enriquez

55° Ayelen Arramón

56° Julieta Vazzano

57° Marisol Pérez Fogel

58° Rocío Del Zotto

82° Silvia Kessler

83° Leonor Centellas