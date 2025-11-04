El estreno de la “Ventania Trail”, con locales

Atletas de Olavarría dijeron presentes en Villa Ventana donde, organizado por Dos Barbas, se corrió una prueba de aventura en tres distancias.
La competencia que tuvo como punto de largada y de llegada la Plaza Salerno, tuvo desafiantes recorridos por las míticas sierras bonaerenses en las distancias de 21, 15 y 8 kilómetros y fue con presencia olavarriense.
En la distancia principal sólo hubo representación masculina siendo el mejor Oscar González que se ubicó en el Top10.
Florencia Block e Ignacio Trebucq fueron los más destacados en 15K y en la distancia de 8K, con solo presencia femenina, la primera en cruzar el globo de llegada fue Melisa Gómez.
Los resultados:
21K
Caballeros:
6° Oscar González con 2:35:17
18° Mauricio Dilascio
57° Ignacio Spina
73° Franco Mugueta
15K
Damas:
13° Florencia Block con 2:43:46
27° Milagros Tacchella
28° Martina Pirola
29° Gisela Sarica
89° Graciela Moreau
93° Amparo Echezuri
Caballeros:
12° Ignacio Trebucq con 2:08:10
36° Guillermo Arce
46° Rubén Sánchez
64° Darío Iglesia
71° Víctor Vaccaro
72° Jorge Guallán
75° Alejandro Ramírez
8K
Damas:
28° Melisa Gómez con 1:29:36
41° Karina Mehats
42° Abigail Foti
43° Jimena Eugui
53° Agustina Massolo
54° Marianela Enriquez
55° Ayelen Arramón
56° Julieta Vazzano
57° Marisol Pérez Fogel
58° Rocío Del Zotto
82° Silvia Kessler
83° Leonor Centellas