Guillermo Lascano regresa al Concejo Deliberante

El titular de Pami de Olavarría, Guillermo Lascano, según pudo confirmar el portal especializado Séptima Sección tomó la decisión de regresar al Honorable Concejo Deliberante a partir de este jueves.

De esta forma una de las figuras fuertes de La Libertad Avanza y aliado a Celeste Arouxet estará nuevamente en el cuerpo deliberativo. En marzo del 2024, Lascano pidió licencia en el cuerpo de concejales y en su lugar asumió Oliver Gamondi.

En esa oportunidad, Lascano asumió en la jefatura local de Pami y ahora decidió regresar al recinto para ocupar el cargo por el que fue electo en el 2023; lo que aún no se conoce si continuará con ambos lugares.

Siempre de acuerdo a Séptima Sección, el dirigente libertario volvería al recinto por el lapso de tres meses y continuaría en su cargo en el organismo nacional y donaría su dieta de concejal. Tendría dos cargos en simultáneo percibiendo un salario.