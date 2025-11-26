Guillermo Lascano regresa al Concejo Deliberante | Infoeme
Guillermo Lascano regresa al Concejo Deliberante

El titular de Pami de Olavarría tomó la decisión de regresar al cuerpo deliberativo a partir de este jueves.

El titular de Pami de Olavarría, Guillermo Lascano, según pudo confirmar el portal especializado Séptima Sección tomó la decisión de regresar al Honorable Concejo Deliberante a partir de este jueves.

De esta forma una de las figuras fuertes de La Libertad Avanza y aliado a Celeste Arouxet estará nuevamente en el cuerpo deliberativo. En marzo del 2024, Lascano pidió licencia en el cuerpo de concejales y en su lugar asumió Oliver Gamondi.

En esa oportunidad, Lascano asumió en la jefatura local de Pami y ahora decidió regresar al recinto para ocupar el cargo por el que fue electo en el 2023; lo que aún no se conoce si continuará con ambos lugares.

Siempre de acuerdo a Séptima Sección, el dirigente libertario volvería al recinto por el lapso de tres meses y continuaría en su cargo en el organismo nacional y donaría su dieta de concejal. Tendría dos cargos en simultáneo percibiendo un salario.

