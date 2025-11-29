Olavarría recibió la distinción de “Municipio comprometido con la niñez y la adolescencia”

En la mañana de este viernes el Municipio de Olavarría recibió la distinción como “Municipio comprometido con la niñez y la adolescencia”, galardón que fue entregado en manos del intendente Maximiliano Wesner por referentes del Programa Provincial MUNA, Municipios Unidos por la Niñez y Adolescencia, que cuenta con el acompañamiento de Unicef y es desplegado desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

La actividad se concretó en el Salón Rivadavia, en el marco de la presentación del Plan de Acción que el Municipio, desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, llevará a cabo durante los próximos tres años. Se contó con la presencia y participación de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad María Laura Gamberini, la subsecretaria de Protección Integral de Derechos Malena Pianciola, la referente provincial MUNA por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Natalia Lima, el consultor del Equipo de Coordinación MUNA de Unicef Argentina Martín De Paula, y Sebastián Gastelu, consultor técnico del grupo Pharos, socio implementador de Unicef para la Provincia de Buenos Aires.

“Celebro la presencia, la colaboración, el acompañamiento y el permitirnos este trabajo, este ida y vuelta que nos da la posibilidad de intercambiar con la Provincia y con las instituciones, algo en lo que venimos trabajando y que nos permite redoblar esfuerzos”, expresó Wesner.

“Un plan de acción vinculado a nuestras niñeces, a nuestras adolescencias, del que ya venimos dando cuenta. Sin lugar a dudas es algo que nos preocupa y nos ocupa en la cotidiana, que nos permite trabajar de manera planificada hacia adelante”, añadió el intendente de Olavarría, quien enumeró algunas de las acciones llevadas a cabo desde el Municipio en la materia, como la apertura del Jardín La Lomita y de la Casa de Abrigo Mujeres Adolescente, además de la firma del compromiso del Municipio con el Programa MUNA. “Sepan que este Municipio está presente, que la provincia está presente, que UNICEF está presente, que el Grupo Pharo también está presente. Celebro la coordinación, el trabajo entre todos es más fácil y creo que esto es una muestra de ello”, concluyó.

Posteriormente tomó la palabra Natalia Lima, quien hizo entrega de la distinción. “Esto es un reconocimiento muy importante, con el sello de un organismo internacional como lo es UNICEF. Tienen que estar orgullosos de dónde están hoy parados, esto es el resultado del trabajo que vienen realizando ustedes. Los podemos acompañar desde UNICEF, desde Pharo o desde la Provincia, pero si ustedes no hacen este trabajo, con este compromiso y con el compromiso político del intendente con las infancias y las adolescencias, de ponerlas en el centro de la agenda como nos piden y todos queremos, esto no estaría acá”, celebró.

De Paula, por su parte, añadió que “MUNA viene a fortalecer lo que ustedes ya vienen haciendo, ponerlo en valor, mostrarlo y pensar cómo mejorarlo de acá a los próximos tres años”. Vale destacar, por último, que MUNA se implementa en 160 municipios de 10 provincias del país.