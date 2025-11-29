Nación emitió un comunicado para respaldar las vacunas, pero Provincia denuncia que la excluyeron

Tras la polémica por el evento anti vacunas en el Congreso, e

“Las vacunas del calendario son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, dice el comunicado, difundido a través de las redes sociales.

Aunque no lo nombra, está claro que la intención fue contraponer argumentos a las afirmaciones que se hicieron en el evento anti vacunas realizado en el Congreso el jueves, organizado por la diputada de PRO Marilú Quiróz y autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El texto fue respaldado por todos los ministerios de Salud provinciales, excepto los de Formosa y Buenos Aires, gobernadas por Gildo Insfrán y Axel Kicillof, dos mandatarios políticamente enfrentados con la Casa Rosada. Pero, al menos en el caso bonaerense, no se trató de una negativa de la provincia, sino de una exclusión por parte de Nación, según explicó Kreplak.

“La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, explicó el ministro de Salud de Axel Kicillof en su perfil de X. Agregó un pedido a Nación: “provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”.

El evento en Diputados se realizó pocos días después de que conociera que Argentina atraviesa niveles históricamente bajos de cobertura de vacunas, especialmente pediátricas. En ese contexto volvieron a aparecer casos de sarampión y se produjeron al menos siete muertes por tos convulsa.

Uno de los "argumentos" que circularon en el evento en Diputados sostiene que hay efectos adversos de la aplicación de las vacunas de Covid. En ese plano Lorena Diblasi, que figura en al web del Conicet como Biotecnóloga, presentó el caso de un hombre al que llamó "José Daniel Fabián", Dijo que como consecuencia de haber aplicado dos dosis de la vacuna de AstraZeneca, quedó " magnetizado", por lo que objetos metálicos se pegan a su cuerpo.

El texto difundido por Nación

En el comunicado, que rompe el silencio de Nación sobre el evento, se enfatiza la seguridad de las vacunas- “Antes de ser incorporadas al calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento”, explica.

“La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad”, agrega el texto.

A modo de cierre, se hace hincapié en la vacunación como política sanitaria. “Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona aceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del calendario”, finaliza. (DIB)