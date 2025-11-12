Fiesta aniversario de Olavarría: confirman el cronograma con artistas locales

El Municipio, a partir del trabajo articulado de distintas áreas, avanza en la organización de la fiesta por el 158° aniversario de Olavarría, el evento que se realizará el próximo 24 de noviembre en el Parque Helios Eseverri. En ese marco, desde la Subsecretaría de Cultura se confirmó el cronograma de presentaciones en el escenario. A la par, se recuerda que este viernes vencerá el plazo para emprendedores, feriantes y gastronómicos que quieran participar.

La fiesta se iniciará desde las 15 horas, con la habilitación de los puestos de artesanos y emprendedores. Esta edición cuenta con el acompañamiento de BinBaires, Hotel Santa Rosa y Canal Verte.

Tal como se informó días atrás, el tradicional y masivo evento que convoca a multitudes, no sólo del Partido de Olavarría sino de toda la región tendrá un show de cierre a puro baile y disfrute con la presentación de “Los Totora”, la banda platense que se ha consolidado como una de las agrupaciones de cumbia pop más reconocidas de nuestro país, con una trayectoria y canciones que son parte del repertorio popular nacional. Además, también se contará con la presentación de Salastkbron.

En ese sentido, restaba aún conocer quiénes serán las bandas o artistas locales que subirán al escenario, luego de la convocatoria que se realizó durante las últimas semanas. De acuerdo con lo que se detalló, se presentarán Juan Fleitas Set Vinilos, Organismos en el aire, Red Swing, Las Chinas, Salastkbron, Alta Gamma, Las Piernas del Teniente Dan, DJ Agustin Senger y Los Totora.

De esa manera, se llegará a la medianoche para celebrar todos juntos la llegada del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría.

Vale destacar, por último, que además de los shows artísticos y musicales, durante toda la jornada también se dispondrá de un espacio para feriantes y emprendedores, como así también un patio de comidas para foodtruck. En ese sentido, se recuerda que aquellas personas interesadas en participar aún tienen tiempo de sumarse, ya que el período de inscripción se prolongará hasta el 14 de noviembre. Deberán anotarse de manera personal y presencial en la oficina de Desarrollo Económico, en Moreno 2765, de 8 a 14 horas.