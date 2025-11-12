Este domingo Loma Negra celebrará su 122° aniversario

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad de todo el Partido y la región a celebrar el 122° aniversario de Loma Negra, fiesta que se realizará este domingo en la Plaza Libertad de la mencionada localidad serrana. En el lugar se contará con propuestas culturales, recreativas, gastronómicas para todos los gustos y edades.

El evento se iniciará a partir de las 14 horas, organizado de manera conjunta desde el Municipio, la Delegación Municipal de Loma Negra, Casa de la Cultura y Turismo de Loma Negra e instituciones de la localidad, quienes estarán al frente de distintos puestos de venta de comidas, donde se ofrecerá una variada oferta gastronómica. Vale destacar que se contará con productos sin TAAC, para ofrecer alternativas a todas las personas que se acerquen.

El acto protocolar se realizará desde las 18 horas, en el cual se llevará a cabo, además de palabras alusivas, el tradicional corte de la torta de cumpleaños y entrega de reconocimientos. El desfile comenzará alrededor de las 19.

A la par, durante toda la jornada se contará con la participación de alrededor de 80 artesanos y emprendedores, quienes también dispondrán sus productos en distintos espacios de la plaza Libertad.

Las presentaciones musicales y artísticas se iniciarán desde las 15:15 horas con el siguiente cronograma:

_ 15:15 horas “Grupo Troupe Dance”

_ 15:25 horas Participación de callejeada con batucada

_ 15:35 horas “Grupo Troupe Dance”

_ 15:40 horas Grupo 100 % Salay

_ 15:50 a 16:20 horas Mago Eddy

_ 16:30 a 17:20 horas “Los Chuma”

_ 17:30 horas Verano Dorado Dance

_ 17:40 horas Danza Árabe Denisa Sibila

_ 18:40 horas Tango (Graciela y Santiago)

_ 19:30 horas Rock Fabricio Nicolas Gocella

_ 19:50 horas “Cumbia el Bloke”

_ 20:30 horas, cierre a cargo de la “La Roland”