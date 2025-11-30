Un olavarriense fue reconocido internacionalmente su trabajo sobre la IA aplicada a la salud

El investigador olavarriense Enzo Ferrante, egresado de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y actualmente investigador del CONICET, recibió el Friedrich Wilhelm Bessel Research Award, uno de los premios internacionales más prestigiosos para científicas y científicos en ascenso, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt (Alemania). El reconocimiento destaca contribuciones científicas de alto impacto y proyección global, y vuelve a poner en escena la potencia formativa de la universidad pública argentina.

Ferrante comenzó su camino académico en Tandil, donde cursó Ingeniería de Sistemas en la UNICEN, etapa que él mismo reconoce como decisiva. “Sin la universidad pública esta trayectoria no habría sido posible. Mi origen académico es completamente público”, explicó en una entrevista a Radio Universidad. Tras su formación de grado, realizó su doctorado en la Université Paris-Saclay / INRIA (Francia), un posdoctorado en el Imperial College London (Reino Unido) y regresó al país como investigador repatriado. Desde 2017 trabaja en el área de inteligencia artificial aplicada a la salud, liderando investigaciones que hoy lo ubican entre las referencias latinoamericanas en el tema.

Su línea principal de trabajo se concentra en el desarrollo de modelos de aprendizaje profundo para el análisis automatizado de imágenes médicas. Allí convergen desafíos técnicos, clínicos y éticos: desde la segmentación precisa de tumores y estructuras anatómicas hasta la capacidad de los sistemas para adaptarse a equipos distintos, poblaciones diversas y contextos hospitalarios que pueden variar según país o región. Ferrante lo explica de forma directa: “Un modelo entrenado con datos de un país puede fallar en otro. Trabajamos para que la inteligencia artificial sea justa, equitativa y robusta”.

Esa preocupación por la equidad no se limita al rendimiento técnico. Su enfoque combina matemática, computación y colaboración interdisciplinaria con equipos médicos. “La clave siempre fue la colaboración con especialistas. Yo no soy médico, pero trabajo para que los modelos tengan relevancia clínica real”, sostiene, marcando un punto central de su método: los algoritmos no valen por su sofisticación, sino por su utilidad concreta dentro del sistema de salud.

En este contexto, el Premio Bessel aparece tanto como un reconocimiento personal como un mensaje colectivo. No solo respalda su trayectoria, sino que fortalece los vínculos internacionales de investigación y ofrece recursos para expandir líneas de trabajo en un momento complejo para la ciencia argentina. “En un contexto tan difícil para la investigación, este premio también es un mensaje: la ciencia hecha en Argentina tiene nivel para competir en cualquier parte del mundo”, afirma Ferrante.

Su recorrido —local, internacional, público, interdisciplinario— resume de manera clara el potencial que existe cuando la universidad pública, la formación científica y la investigación aplicada se articulan con continuidad. El premio no solo celebra a un investigador; también recuerda lo que puede producir un país cuando sostiene la educación y la ciencia como políticas estratégicas.

Con información de Agencia Comunica.