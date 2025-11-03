Olavarrienses en Liga Argentina: Mateo Macrini estrenó camiseta | Infoeme
 3 de Noviembre de 2025 | 22:38

Olavarrienses en Liga Argentina: Mateo Macrini estrenó camiseta

En la noche del domingo, debutó el primero de los deportistas de Olavarría en la temporada 25/26 de la Liga Argentina y fue en Mar del Plata.

Foto: prensa Unión

Mateo Macrini sumó sus primeros minutos en su nuevo club en lo que fue el debut con derrota de Unión en la segunda categoría del básquet argentino.

 

Unión cayó 96 a 85 ante Gimnasia y Esgrima en Mar del Plata y no tuvo el mejor de los estrenos en la temporada.

 

El equipo de Mar del Plata que tuvo a Mateo Macrini estrenando camiseta con 12:28 minutos, tuvo un buen arranque, pero el "Lobo" se impuso con mayor eficacia en el cierre.

 

El “Quincho” buscará recuperarse este miércoles, cuando reciba a Provincial de Rosario nuevamente en el Polideportivo Islas Malvinas.

 

