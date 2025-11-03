Newcom: Los Lobizones, campeones nacionales en La Pampa | Infoeme
Lunes 03 de Noviembre 2025
Newcom: Los Lobizones, campeones nacionales en La Pampa

Durante el pasado fin de semana, Los Lobos tuvieron una destacadísima actuación en el Campeonato Argentino +68 y se consagraron sin ceder un solo set. Además, hubo clasificación para los +60.

El equipo +68 de newcom de Pueblo Nuevo se quedó con el título de campeón nacional en Santa Rosa con una destacadísima actuación.

 

Los Lobizones se lucieron en el certamen organizado por la Federación de Voleibol Argentino y se coronaron campeones invictos y sin ceder set alguno.

 

Los olavarrienses vencieron en la Fase de Grupos a Nuevo Rumbo de La Pampa, CEF N°101 de 9 de Julio y La Comarca de Neuquén y luego hicieron lo propio ante Provincias Unidas Onda Verde de Córdoba y Malvinas Argentinas de Comodoro Rivadavia en los primeros cruces de Play-Off.

 

Ya en la jornada despedida, derrotaron a Escuela N°221 en semifinales y a un selectivo de todo el país en la Final por un categórico 15/7 y 15/9.

 

El plantel estuvo compuesto por Liliana Domínguez, Graciela Paternó, “Pety” López, Dora Merlos, Mirta Cancela, Oscar Rivera, Luis Martel, Enrique Armanazqui, Miguel Borghi, Juan Scrimizzi y Gabriel Rosatto.

 

Por otro lado, en Coronel Dorrego, el equipo +60 participó de un Torneo Provincial que les otorgó clasificación al Torneo Argentino que se disputará en Trenque Lauquen entre el 20 y 23 de noviembre.

 

El “Albiverde” que estuvo conformado por Miriam Mosescu, Gladys Bruno, Miriam Petrelle, Andrea Piegari, Daniel Álvarez, Néstor López, Daniel Prester Julio Dufau, enfrentó a Los Cardales de La Madrid en dos reñidos duelos.

 

