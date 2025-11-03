Se desarrolló la jornada “Menos residuos, más salud” en barrio Trabajadores

El pasado viernes 31 de octubre se llevó adelante la jornada “Menos residuos, más salud”, en barrio Trabajadores, en el programa municipal Mesas de Gestión Territorial.

Estuvo organizada por los servicios municipales, instituciones educativas y organismos que se encuentran trabajando en los barrios Lourdes, Pro Casa, El Progreso, 4 de octubre, 12 de octubre, Trabajadores, Acupo III, 86 viviendas, Acupo II y Sarmiento.

El objetivo de la jornada fue promover una adecuada gestión de los residuos domiciliarios, en conjunto con los vecinos y vecinas de la comunidad.

En el barrio Trabajadores se desarrollaron distintas actividades, que incluyeron una jornada de reciclado, a cargo de promotoras ambientales de Viento, con la recepción de distintos materiales (papeles, cartón, botellas de plástico, envases tetrabrik o aluminio).

También se llevó a cabo una encuesta casa por casa del barrio Trabajadores, que estuvo a cargo de estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería y la Escuela Secundaria 18.

Como parte de la propuesta se realizó la entrega de folletería informativa sobre modalidad, días y horarios de la recolección de residuos sólidos urbanos

En el marco de la jornada se desarrolló una muestra de proyectos educativos de distintas temáticas, tales como: Proyecto “Patitas” sobre reciclaje y tenencia responsable de mascotas, macetas con yerba reciclada, compost, macetas y maceteros con material reciclado.