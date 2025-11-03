Se desarrolló la jornada “Menos residuos, más salud” en barrio Trabajadores | Infoeme
Lunes 03 de Noviembre 2025 - 23:12hs
19°
Lunes 03 de Noviembre 2025 - 23:12hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  comunidad
 - 3 de Noviembre de 2025 | 19:47

Se desarrolló la jornada “Menos residuos, más salud” en barrio Trabajadores

El objetivo de la jornada fue promover una adecuada gestión de los residuos domiciliarios, junto a vecinos y vecinas. También se llevó a cabo una encuesta casa por casa, se entregó folletería informativa y se presentaron distintos proyectos educativos.

El pasado viernes 31 de octubre se llevó adelante la jornada “Menos residuos, más salud”, en barrio Trabajadores, en el programa municipal Mesas de Gestión Territorial.

Estuvo organizada por los servicios municipales, instituciones educativas y organismos que se encuentran trabajando en los barrios Lourdes, Pro Casa, El Progreso, 4 de octubre, 12 de octubre, Trabajadores, Acupo III, 86 viviendas, Acupo II y Sarmiento.

El objetivo de la jornada fue promover una adecuada gestión de los residuos domiciliarios, en conjunto con los vecinos y vecinas de la comunidad.

En el barrio Trabajadores se desarrollaron distintas actividades, que incluyeron una jornada de reciclado, a cargo de promotoras ambientales de Viento, con la recepción de distintos materiales (papeles, cartón, botellas de plástico, envases tetrabrik o aluminio).

 

 

También se llevó a cabo una encuesta casa por casa del barrio Trabajadores, que estuvo a cargo de estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería y la Escuela Secundaria 18.

Como parte de la propuesta se realizó la entrega de folletería informativa sobre modalidad, días y horarios de la recolección de residuos sólidos urbanos

En el marco de la jornada se desarrolló una muestra de proyectos educativos de distintas temáticas, tales como: Proyecto “Patitas” sobre reciclaje y tenencia responsable de mascotas, macetas con yerba reciclada, compost, macetas y maceteros con material reciclado.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME